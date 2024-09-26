Байден анонсировал встречу в формате 'Рамштайн' в Германии на уровне лидеров: что известно

Президент США Джо Байден намерен созвать встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины. В Белом доме отметили, что мероприятие пройдет в следующем месяце в Германии.

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Это позволит скоординировать усилия более 50 стран, поддерживающих Украину в ее защите от российской агрессии. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Заявление американского президента о новой встрече в формате "Рамштайн" прозвучало во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Контактная группа по обороне Украины – это альянс, в который входят 32 государства-члена НАТО и Европейский Союз. С середины 2022 года контактная группа проводит ежемесячные встречи для организации военной поддержки Украины.

Также Байден поручил Пентагону обеспечить выделение финансирования в области безопасности, которое было предусмотрено для Украины, к концу срока президентских полномочий. В Белом доме уточнили, что США предоставят Украине дальнобойные авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW). Также Киев получит дополнительную батарею ПВО Patriot и другие средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы класса "воздух-земля". Кроме того, Штаты помогут Украине укрепить оборонно-промышленную базу и поддержать ее потребности в обслуживании и обеспечении.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 млрд долларов. Также будут введены дополнительные санкции против страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZ.UA, план победы, который Зеленский привез в США, должен обеспечить Украине долгосрочные гарантии поддержки от Запада. Президент отмечает, что план нуждается в срочной поддержке Джо Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с выгодной позиции.

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