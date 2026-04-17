'Охота' продолжается: Lasar's Group разбомбили скопление БМ-30 'Смерч' во вражеском тылу. Видео

Подразделение Lasar's Group Нацгвардии Украины в начале апреля провело успешную операцию в тылу российских войск на Луганщине. В результате ударов дронами было уничтожено несколько единиц важной техники.

В частности военные ликвидировали реактивные системы залпового огня БМ-30 "Смерч". Об этом сообщает Lasar's Group НГУ.

Операцию провели во взаимодействии с Региональным центром радиоэлектронной разведки "Север", который зафиксировал активность неизвестных вражеских средств. После анализа и дополнительной аэроразведки украинские военные установили, что речь идет о позициях российских РСЗО БМ-30 "Смерч".

Для поражения целей в глубоком тылу противника были применены ударные дроны. В результате атаки уничтожена одна установка "Смерч", комплекс автоматизированного управления огнем "Слепок-1" и транспортно-заряжательная машина. Еще одну реактивную систему удалось повредить.

Сейчас системное уничтожение российских РСЗО продолжается. Lasar's Group заняли первое место среди дроновых подразделений по эффективности поражения таких целей.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские нацгвардейцы продолжают поражать вражеские цели в тылу оккупантов. На временно оккупированной части Запорожской области они недавно уничтожили вражескую РЛС 35Н6 "Каста".

