Поразили в глубоком тылу: нацгвардейцы 'поймали' РЛС врага за $60 млн. Видео

Украинские нацгвардейцы продолжают поражать вражеские цели в тылу оккупантов. На временно оккупированной части Запорожской области они недавно уничтожили вражескую РЛС 35Н6 "Каста".

Уничтоженная техника стоит около 60 млн долларов, ее потеря существенно ослабила возможности врага в небе. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

Уничтожена вражеская РЛС "Каста"

"Жирную" цель в Запорожье поймали воины 23 бригады "Хортица" НГУ.

"На временно оккупированной территории Запорожской области, в тылу противника, пилоты 23-й бригады "Хортица" НГУ уничтожили вражескую РЛС 35Н6 "Каста". Эта станция обеспечивала контроль воздушного пространства, обнаружение и сопровождение целей, в частности на предельно малых высотах, формируя основу работы вражеской ПВО на направлении", – подчеркнул Пивненко.

Он добавил, что потеря такого комплекса — это удар по оборонному бюджету агрессора: стоит он ориентировочно 60 миллионов долларов. К тому же, эта потеря существенно ослабляет возможности оккупантов в небе.

Что известно об этой российской РЛС

35Н6 "Каста" — российская мобильная двухкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона кругового обзора.

Предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе на предельно малых высотах, определения их трассовых характеристик и выдачи координат и параметров движения на системы управления ПВО. Может также использоваться как РЛС.

Состоит система 35Н6 "Каста" из трех транспортных единиц: аппаратной машины, антенной системы и первичных источников питания, а также резервной электростанции ЭСД-30-Т/230-Ч/400А1РП, размещенной на одноосном прицепе.

Дальность обнаружения цели типа истребителя МИГ-23 при работе на штатную антенну в зависимости от высоты полета цели составляет:

на высоте 100 м — не менее 44 км;

на высоте 200 м — не менее 61 км;

на высоте 300 м — не менее 68 км;

на высоте 1000 м — не менее 115 км.

Информационная способность РЛС в автоматизированном режиме – информация по 16-20 целям с дискретностью 1 мин. Вручную оператор может вводить информацию по 8-10 целям с той же дискретностью.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки Силы обороны сократили численность армии России на тысячу захватчиков.

Также, по данным Генштаба, украинские воины обезвредили четыре танка, девять боевых бронированных машин, 114 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 2410 беспилотных летательных аппаратов, 12 ракет, 253 единицы автомобильной и три единицы специальной техники.

