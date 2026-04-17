Силы обороны сократили численность армии России на тысячу захватчиков и 114 артсистем за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1000 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 316 тыс. 70 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 17 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали четыре танка (11 870), девять боевых бронированных машин (24 400), 114 артиллерийских систем (40 160), одну РСЗО (1 739), два средства ПВО (1 349), 2 410 БпЛА оперативно-тактического уровня (243 008) и 12 крылатых ракет (4 549).

Также уничтожены 253 единицы автомобильной техники и автоцистерн (90 014) и три единицы спецтехники (4 129).

За сутки Россия потеряла 2 808 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 350 вертолетов, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны уничтожили российские эшелоны с горючим под Луганском. Они предназначались для обеспечения оккупационной армии.

Также в Генштабе подтвердили поражение Туапсинского НПЗ. О том, что там загорелись резервуары с нефтью, стало известно утром 16 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!