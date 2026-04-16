Предназначались для обеспечения военной техники: Силы обороны уничтожили российские эшелоны с горючим под Луганском. Видео

Украинские военные ударили по российским эшелонам с горючим вблизи Луганска. В результате уничтожены запасы, которые оккупанты использовали для обеспечения своей техники.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Операцию провели сотрудники СБУ вместе с подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ.

Уничтожение российских эшелонов с горючим показали на видео.

Во время разведки сотрудники СБУ установили, что российские войска накопили на железнодорожных станциях вблизи Луганска грузовые эшелоны с горючим.

После этого координаты передали подразделениям Сил беспилотных систем, которые нанесли по целям высокоточные удары дронами. Для атаки использовали FP-2 от Fire Point.

В результате уничтожены цистерны с нефтепродуктами, а также существенно повреждена железнодорожная инфраструктура, которую оккупанты использовали для поставки ресурсов на фронт.

"СБУ с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжает последовательно лишать врага ресурсов для ведения войны", – подчеркнули военные.

Как сообщал OBOZ.UA, 14-го апреля и в ночь на 15 апреля Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов врага на временно оккупированных территориях, а также в Курской области. В частности, поражена радиолокационная станция из состава ЗРК С-400, логистические объекты и сосредоточение живой силы противника.

