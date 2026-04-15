Поражены РЛС, логистические объекты и не только: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу

14-го апреля и в ночь на 15-е Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов врага на временно оккупированных территориях, а также в Курской области. В частности, поражена радиолокационная станция из состава ЗРК С-400, логистические объекты и сосредоточение живой силы противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Также наши воины били и по живой силе противника. Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Какие объекты врага поражены

"Поражена радиолокационная станция 96Л6 из состава зенитного ракетного комплекса "С-400" (Красногорское, ВОТ Запорожской обл.) и радиолокационная станция "Небо-СВУ" (Гвардейское, ВОТ АР Крым)", – говорится в сообщении Генштаба.

Также наши воины били по складу боеприпасов в районе населенного пункта Терпенье, что на временно оккупированной территории Запорожской области.

В результате результативной работы поражен склад БпЛА на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе населенного пункта Горное, в районе Мариуполя – цистерны с горюче-смазочными материалами, а в окрестностях Рыбинского и Тополиного – склады материально-технических средств захватчиков.

Кроме того, защитники уничтожали живую силу врага.

"По сосредоточениям живой силы противника наши воины били в районах населенных пунктов Ивановский и Волфинский Курской области РФ, а также Красногорское Запорожской области, Березовое – Днепропетровской, Родинское – Донецкой области и Олешки Херсонской области", – отметили в сообщении, а также добавили, что были поражены и другие важные объекты российского агрессора.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на снижение боевого потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии рф против Украины. Дальше будет", – отметили в Генштабе.

Какие еще важные объекты РФ были атакованы ранее

Силы обороны Украины поразили радиолокационные станции в Крыму и Белгородской области. Кроме того, поражен зенитно-ракетный комплекс россиян, расположенный на временно оккупированной территории Луганской области.

Так, поражена радиолокационная станция "Небо-У", расположенная в г. Феодосия, что на временно оккупированной территории Крыма.

Также 13 апреля подтверждено поражение двух объектов на территории Белгородской области РФ. Это радиолокационная станция системы контроля воздушного пространства в районе Николаевки и радиолокационная станция "Каста-2Е" вблизи населенного пункта Лубяное-Первое.

Кроме того, отдельно подтверждено поражение 13 апреля зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" в районе населенного пункта Лозовое, что на временно оккупированной территории Луганской области.

Как сообщал OBOZ.UA, появились подробности атаки на нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске. Поражены два основных причала, а также узлы системы измерения количества и показателей качества нефти и запорная арматура трубопроводной системы.

Также мы писали о том, что известно о буровой установке "Сиваш", которую Силы обороны поразили в Черном море. Платформу на Голицынском газовом месторождении враг использовал как пункт наблюдения, ретрансляции связи, размещения средств РЭБ и ПВО ближнего действия и для дроновых ударов по инфраструктуре Одесской и Николаевской областей.

