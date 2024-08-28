'Охота удалась': операторы ССО уничтожили на Курщине российский комплекс РЭБ 'Сапфир'. Видео

Украинские воины продолжают наносить потери врагу. Так, в Курской области РФ спецназовцы ССО в ходе воздушной разведки обнаружили новейший российский комплекс РЭБ "Сапфир".

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С помощью ударных дронов комплекс был уничтожен, в качестве "бонуса" к уничтоженному "Сапфиру" добавились ликвидированные и раненые оккупанты. Видео поражения и его последствия показали в ССО.

"Операторы ССпО Украины подстрелили на Курщине российский комплекс РЭБ "Сапфир". Станцию радиоэлектронной борьбы наши воины обнаружили во время проведения разведки местности, находящейся под контролем противника. Поражение нанесли ударные БПЛА, с помощью которых РЭБ "Сапфир" был уничтожен", – отмечено в сообщении.

Свой новейший комплекс оккупанты разместили прямо во дворе частной усадьбы, в непосредственной близости к постройкам. Там его и "поймали" ударные дроны спецназовцев.

Не обошлось и без "бонуса": после того, как "Сапфир" вспыхнул, аэроразведка зафиксировала автомобиль оккупантов с убитыми и ранеными захватчиками, которых эвакуировали с места прилета.

Обновленный РЭБ "Сапфир", который, как утверждали российские источники, способен подавлять все известные типы дронов, в том числе FPV-дроны, в РФ презентовали в 2023 году. "Испытали" оккупанты его на поле боя в Украине. Известно, что "Сапфир" прикрывал на передовой вражеские инженерные подразделения, строившие новые окопы, от работы украинских беспилотников.

Российские СМИ тогда описывали, как он работает. По данным росисточников, когда "Сапфир" засекает опасность, он мгновенно классифицирует тип беспилотного летательного аппарата. Также он может определять, какую степень опасности несет тот или иной тип БПЛА. После этого комплекс РЭБ подает сигнал тревоги и начинает "глушить" дрон противника.

Распознать беспилотник эта система РЭБ, как заявлено, может на расстоянии 30 километров, а негативно влиять на него "Сапфир" начинает после того, как дрон приблизился к нему на расстояние в 5 километров. Российская сторона говорила и о том, что новая система радиоэлектронной борьбы может подавлять даже наземные станции управления дронами.

Впрочем, перечисленные "возможности" этому конкретному комплексу на Курщине совсем не помогли.

Напомним, всего за сутки 27 августа защитники отменяли 1090 оккупантов и 27 артсистем. Также украинские воины обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, одну РСЗО, одно средство ПВО, один самолет, 94 БпЛА оперативно-тактического уровня, шесть крылатых ракет, 41 автомобиль и шесть единиц специальной техники оккупантов.