Минус 1090 оккупантов и 27 артсистем за сутки: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны Украины обезвредили на фронте 1090 российских оккупантов. Общее количество потерь России убитыми и ранеными за период полномасштабной войны составило 611 190 лиц.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Уничтожены и повреждены также десятки вражеской техники.

В частности, из вражеского арсенала выбыло 5 танков, 14 боевых бронированных машин и 27 артиллерийских систем. Также один РСЗО, средство ПВО и вражеский самолет, 41 единица автомобильной техники и 6 – специальной. Кроме того, украинские бойцы приземлили 94 БПЛА оккупантов оперативно-тактического уровня и 6 крылатых ракет.

Напомним, ранее в Страткоме ВСУ показали, как военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили в Белгородской области российский "Град". Воины выследили "Град" противника и атаковали РСЗО FPV-дроном, когда техника стояла на открытой местности. Российская машина била по Харьковщине.

Также украинские военные нанесли удар по оккупантам на Волчанском направлении, уничтожив внедорожник, антенну связи и группу пехоты. По меньшей мере, один российский захватчик был ликвидирован, а двое получили ранения.

Еще на одном из направлений фронта наши бойцы выследили российскую контрбатарейную РЛС "Зоопарк". Они также помогли побратимам из других подразделений уничтожить вражескую систему.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГПСУ показали, как пограничники атаковали станцию связи и систему видеонаблюдения оккупантов. Воины бригады отработали по российской технике FPV-дроном.

– 24 августа в День Независимости Украины подразделения ВМС ВСУ ударили по позициям врага на Кинбурнской косе (оккупированная часть Николаевской области неподалеку от Очакова). Был поражен 120-мм миномет и состав с боекомплектом россиян.

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