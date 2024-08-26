Расплата не заставила себя ждать: воины 92-й бригады поразили российский "Град", который бил по Харьковщине. Видео

На территории российской Белгородской области с местью Сил обороны Украины познакомился российский "Град". Эту реактивную систему залпового огня уничтожили военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

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Соответствующим видео 26 августа поделился Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Дата съемки не уточняется.

Операцию провел батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр. Герои выследили "Град" противника и атаковали РСЗО FPV-дроном, когда техника стояла на открытой местности.

"Эта машина россиян била по нашей Харьковщине – но расплата не заставила себя ждать", – написала пресс-служба.

РСЗО "Град" использует калибр 122 мм и может стрелять на расстояние чуть более 20 километров. Комплекс имеет 40 ракет в одном залпе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы Государственной пограничной службы Украины, которые воюют на фронте вместе с другими подразделениями Сил обороны, показали новые удары по вражеским российским войскам. Бойцам удалось поразить живую силу и технику противника на Волчанском направлении на севере Харьковщины.

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