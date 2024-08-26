Отработал FPV-дрон: пограничники уничтожили станцию связи и систему видеонаблюдения армии РФ. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать ценную технику противника. В этот раз отличились пограничники, атаковавшие станцию связи и систему видеонаблюдения оккупантов.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. Отмечается, что воины бригады отработали по российской технике FPV-дроном. На каком направлении это произошло, в ведомстве не сообщили.

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили в боях 202 единиц военной техники и вооружение оккупационной российской армии. Также ликвидировали и ранили около 1140 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ВСУ за прошедшую неделю отменили около 8330 оккупантов. Также за это время защитники уничтожили около 1,5 тысяч единиц оружия и военной техники войск РФ.

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