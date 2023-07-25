'Охота' удалась: воины ССО уничтожили под Бахмутом российскую 'Триаду' и еще восемь целей. Видео

Аэроразведчики одного из подразделений Сил специальных операций ВС Украины сумели уничтожить комплексы радиоэлектронной борьбы "Триада" и "Леер-2". Эту и другую военную технику противника защитникам удалось уничтожить на Бахмутском направлении.

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Наши военные провели разведку позиций противника на том месте, и после обнаружения целей успешно навели и скорректировали артиллерийский огонь. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ССО ВС Украины.

В течение короткого периода времени было точно поражено 9 враждебных целей. Помимо комплексов радиоэлектронной борьбы были успешно уничтожены артиллерийские пушки и бронетехника противника.

Операторы FPV-дронов вместе с разведчиками успешно выполняли свои задачи, нанося удары не только по технике и живой силе противника, но и уничтожая средства наблюдения противника.

Напомним, что глава Министерства обороны Алексей Резников сказал, что контрнаступление Сил обороны Украины на фронте для освобождения захваченных Россией территорий хоть продвигается и медленно, однако идет по плану. На продвижение украинских военных влияет множество факторов.

Также ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступательная операция украинских войск не завершится в течение одной-двух недель – в Госдепе рассчитывают на несколько месяцев. В то же время фактически РФ уже проиграла войну.

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