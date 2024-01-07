'Охвачены все категории военнослужащих': в Генштабе рассказали, как происходит отбор и обучение за границей

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины предоставили разъяснение о том, как происходит отбор военных на обучение за рубежом. Соответствующее решение о направлении отдельного военнослужащего или подразделения принимает военный руководитель не ниже командира отдельной воинской части.

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Он ориентируется на их соответствие установленным для каждого вида подготовки требованиям. Об этом АрмияInform рассказал начальник Главного управления доктрин и подготовки (J7) Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Алексей Таран.

"Например, для направления на базовую общевойсковую подготовку отобранный военнослужащий должен иметь удовлетворительное состояние здоровья, хорошую физическую подготовленность, быть психологически уравновешенным и мотивированным", – пояснил он.

Также для направления на профессиональную подготовку учитывается полученная в прошлом военно-учетная специальность, в случае если боец проходил военную службу, и имеющаяся гражданская специальность, если таковая есть.

"Также учитываются выявленные способности у военнослужащего, которые проявились во время подготовки, или во время выполнения боевых заданий на войне. Как пример, лучших стрелков направляют для получения специальности "снайпер". Военнослужащих, которые имели гражданскую специальность "фельдшер", – на курсы боевых" медиков", – рассказал Таран.

По его словам, военнослужащих, проявивших лидерские способности, могут отправить на курсы командиров отделений, главных сержантов взводов. Для них решающим аргументом будет наличие боевого опыта.

Рассказывая о подготовке украинских военных за границей, Таран подчеркнул, что этими мероприятиями охвачены все категории наших военнослужащих.

"Новобранцы" готовятся по программе базовой общевойсковой подготовки. Солдаты-специалисты по применению, эксплуатации и ремонту образцов ВВТ иностранного производства готовятся по программе профессиональной подготовки. К этой же категории относятся и солдаты-специалисты других дефицитных специальностей, а также солдаты-лидеры, которых планируем назначать на сержантские должности командиров отделений, главных сержантов взводов", – сказал он.

Сержантский состав, младшие офицеры – командиры взводов, рот, офицеры штабов батальонов – готовятся на соответствующих лидерских курсах. А старшие офицеры совершенствуют приобретенные навыки во время слаживания своих военных коллективов на фондах учебно-тренировочных центров стран-партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине сейчас готовят специалистов для 30 образцов иностранной военной техники и вооружения. В Генеральном штабе Вооруженных сил ведут работу по расширению таких мероприятий.

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