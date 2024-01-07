В Украине готовят специалистов для 30 образцов иностранной военной техники – Генштаб

В Украине готовят специалистов по 30 образцам иностранной военной техники и вооружения. В Генеральном штабе Вооруженных сил ведут работу по расширению таких мер.

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Об этом в интервью АрмияInform рассказал начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Алексей Таран. По его словам, работа по расширению подготовки осуществляется путём одновременной подготовки со специалистами украинских инструкторов, которые будут готовить специалистов на территории Украины.

"Уже есть возможность готовить специалистов на нашей территории для более 30-ти образцов ВВТ", – сказал он.

Таран уточнил, что в этом году такая работа будет продолжена. Продолжительность этой подготовки обуславливается сложностью применения того или иного образца ВВТ.

"Как пример, номер обслуживания М777 155 мм готовится неделю, при условии направления на подготовку для переобучения бывшего артиллериста. А экипаж танка Abrams готовится почти два месяца", – пояснил он.

Представитель Генштаба добавил, что подготовка украинских военнослужащих, подразделений, штабов в учебно-тренировочных центрах стран-партнеров стандартизирована по всем "видам" боевой подготовки в соответствии с программами, по которым ВСУ осуществляют подготовку на территории Украины.

В то же время это не касается подготовки на современные иностранные образцы вооружения и военной техники.

"Поэтому главным отличием является то, что овладевать более чем 130 специальностями по применению, эксплуатации и ремонту иностранных образцов ВВТ наши специалисты могут только в учебно-тренировочных центрах стран-партнеров", – резюмировал Таран.

Напомним, пилоты Вооруженных сил Украины, проходящие подготовку на американских истребителях F-16 в США, как ожидается, завершат ее до конца 2024 года. Конкретных сроков окончания учений в Штатах пока назвать не могут.