Оккупант достает со складов самые старые танки: майор Гетьман объяснил, на что надеется враг

Армия страны-агрессора России понесла огромные потери, на полное восстановление которых понадобятся десятки лет. Сейчас оккупант начал использовать старые танки Т-55, он нуждается в высокоточных ракетах.

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Для текущего восстановления резервов России требуется пауза в войне продолжительностью не менее двух месяцев, для этого агрессор пытается начать мирные переговоры. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Любое перемирие сейчас будет в пользу Российской Федерации, потому что им нужно перегруппироваться, им нужно восстановить силы, достроить ракеты, которые у них заканчиваются, поднять старую технику со складов и т.д. Сейчас они уже начали вытаскивать из каких-то неизвестных складов танки Т-55. Мне кажется, скоро руки дойдут и до Т-34", – заметил он.

По словам Гетьмана, для полного восстановления военной мощи России необходимо около двадцати лет, но на производство танков и ракет необходимо 2-3 месяца.

"За два-три месяца они могут провести "курс молодого бойца" для мобилизованных, провести обучение этих людей, произвести не менее сорока современных танков и ста ракет, чего хватит для одного мощного удара по Украине", – сказал он.

Гетьман также заметил, что пауза нужна врагу, чтобы навести порядок в своих вооруженных силах, ведь там начинаются "большие проблемы с дисциплиной". "Например, на левом берегу реки Днепр возле Херсона порядок наводит российская нацгвардия и ФСБ, потому что там много случаев невыполнения приказов, дезертирства и т.д.".

По прогнозам Гетьмана, для России важно начать мирные переговоры, а дальше как можно дольше продолжать их, чтобы иметь больше времени на восстановление. В то же время он подчеркнул, что никакой компромисс с оккупантом невозможен, пока на территории Украины находятся его войска.

Полную версию интервью с Алексеем Гетьманом вскоре читайте на OBOZREVATEL.

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