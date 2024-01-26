Оккупант пожаловался, что военных Путина в Украине атакуют 'стаи дронов с маткой': видео развеселило сеть

Российский оккупант пожаловался пропагандистам Кремля на "стаи дронов" во главе с "маткой", которые якобы атакуют военных РФ в Украине. В сети высмеяли его рассказ, отметив, что у украинских защитников есть еще "дрон-отец", которого стоит бояться гораздо больше.

Видео дня

"Инновационные" технологии ВСУ оккупант описал в разговоре с пропагандистами кремлевских "Известий". При этом он заметно нервичал и заикался.

"Они (украинские военные. – Ред.) отправляют большое крыло с ретранслятором, который ретранслирует сигнал и под ним идет стая FPV-дронов, порядка десяти, матка летит выше на больших высотах, в небольшом, грубо говоря, диапазоне засечения. Выводит под ним она, проходит еще стая дронов, потом опускаются над позициями и начинают работать", – пожаловался военный армии РФ.

Слова захватчика не оставили равнодушными украинцев.

"Российский военнослужащий заметно нервничает и заикается, рассказывая о некой "Матке дронов". Очевидно, он говорит об украинской Матери драконов, рожающей дроны прямо на лету", – прокомментировал видео украинский журналист Юрий Бутусов.

В комментариях пользователи пишут, что оккупант либо плохо выучил текст, либо выдал бред под воздействием наркотических веществ.

"Под кайфом еще не то увидишь", "Ну, и глючит их от кокса", "Так там еще отец есть", "Садись, три, недоучил", "Да и, честно говоря, рассказал без интонации", – шутят украинцы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW отметили, что РФ продолжает попытки адаптироваться к более широкому использованию Украиной дронов. В настоящее время враг завершает испытания противодроновых "мини-ракет", которые планирует запускать с модернизированных "Панцирей".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!