Россия пытается адаптироваться к более широкому использованию Украиной дронов – ISW

Россия продолжает попытки адаптироваться к более широкому использованию Украиной беспилотников. В настоящее время страна-агрессор завершает испытания противодроновых "мини-ракет", которые оккупанты планируют запускать с использованием модернизированных "Панцирей".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 24 января. Как отмечают аналитики, одна из целей РФ – технологические инновации для оптимизации систем, используемых в войне против Украины.

"Российская оборонно-промышленная база продолжает попытки адаптироваться к более широкому использованию Украиной дронов", – говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны напомнили: 23 января росСМИ сообщили, что РФ завершает испытания противодронных "мини-ракет", которые ее армия планирует запускать с использованием модернизированных систем ПВО "Панцирь-СМ".

Таким образом оккупанты надеются защитить важнейшие военные объекты от ударов украинских дронов и квадрокоптеров.

Сообщалось, что "мини-ракеты" намного меньше стандартных ракет "Панциря", что позволяет российским войскам оснащать боевые машины системы 48 ракетами меньшего размера вместо стандартных 12 ракет.

"Панцирь-СМ" – модификация российской системы ПВО "Панцирь-С1", в которой за счет применения многофункциональной станции наведения (РЛС с АФАР) дальность поражения целей увеличена до 40 км, дальность обнаружения – 75 км.

Российские пропагандисты пишут, что такие комплексы начали поступать в зону боевых действий в 2023 году, а антидроновые ракеты якобы смогут сбивать малые беспилотники, квадрокоптеры и FPV-дроны, причем производство таких боеприпасов оккупантам якобы обходится "значительно дешевле" обычных зенитных ракет, которые им сейчас приходится тратить на украинские дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВСУ показали, как применяют украинский дрон Saker Scout с искусственным интеллектом. Такие БПЛА самостоятельно, без оператора, наносят удары по целям противника.

Напомним также, в российской Туле в ночь на 21 января дроны поразили завод по производству "Панцирей", за операцией стоит ГУР, подтвердили наши источники в разведке.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для Украины расстояние в 1000 километров уже не является недостижимым. По его словам, по военным объектам РФ наносится много ударов украинским оружием.

Президент Владимир Зеленский при этом пообещал, что в 2024 году Украина производет миллион дронов. Речь идет только о FPV-дронах, также планируется производство более тысячи БПЛА с дальностью полета более 1000 километров и более 10 тыс. ударных дронов средней дальности, рассказал министр стратегической промышленности Александр Камышин.

