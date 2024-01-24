Данилов об ударах по РФ: 1000 км – для нас уже не далекое расстояние

Для Сил обороны Украины расстояние в 1000 километров уже не является недостижимым. По военным объектам Российской Федерации наносится много ударов оружием украинского производства.

Видео дня

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона "Єдині новини" 23 января. "Очень много сегодня уничтожается объектов военной инфраструктуры на России – именно нашим родным оружием. На сегодняшний день для нас уже условно 1000 км – это не какое-то дальнее расстояние, чтобы мы не могли туда проникнуть", – сказал чиновник.

Он заявил, что удары будут продолжаться, пока российская оккупационная армия не покинет территорию Украины.

По словам секретаря СНБО, ПВО страны-агрессора не всегда видит украинское оружие.

"Мы очень гордимся нашими оборонительными достижениями... Продолжение следует, и дальше будет только усиливаться эта ситуация, до того времени, пока они не уйдут с нашей земли", – отметил чиновник.

Также он указал на то, что в РФ есть много людей, которые помогают Силам обороны Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– Данилов ранее заявил, что нерешительность мировых демократий является главным риском для Украины в войне со страной-агрессором РФ. Именно на нее рассчитывает российский диктатор Владимир Путин и его приспешники.

– Секретарь СНБО утверждает, что Украина в первой тройке государств по производству беспилотников. "Уже партнеры обращаются к нам. Они изучают технику, которую производят наши частные компании", – сказал Данилов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!