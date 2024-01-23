Данилов: нерешительность мира – главный риск для Украины

Нерешительность мировых демократий является главным риском для Украины в войне со страной-агрессором РФ. Именно на нее рассчитывает российский диктатор Владимир Путин и его приспешники.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Дефицит смелости и решительности – главный риск, который на сегодняшний день существует и может помешать Украине достичь поставленных целей – уничтожить путинский режим путем его полного и безусловного поражения в развязанной им преступной войне. И отваги не хватает не украинцам", – написал он на своей странице в Facebook.

Данилов добавил, что в противостоянии с агрессором победу одержит тот, кто не будет бояться "могущества" Москвы.

"В этой войне победит тот, кто не будет бояться ни мнимых "безграничных" российских ресурсов, ни мобилизации дополнительных "миллионов" солдат послушного российского стада, ни главной путинской страшилки – ядерного оружия. Нерешительность и полумеры, которые могут проявить мировые демократии, – наши главные риски. Ранить, но не убить. Именно на это и рассчитывает путинское гнездо", – написал Данилов.

Секретарь СНБО напомнил о "изнурительных и длительных дискуссиях, когда время на вес золота", относительно того, нужны ли Украине в условиях полномасштабной конвенционной войны военные самолеты, или "возможно, наступление можно осуществить без танков, а оборону – без снарядов".

"Поэтому Украина и украинцы – первые, кто дает пример смелости и твердости, – стоять на наших позициях и требовать выполнения справедливых требований. И в этом мы готовы идти настолько далеко, насколько это необходимо. Противостояние нерушимостей – основное содержание этого этапа войны", – заявил Данилов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Данилов спрогнозировал, что для Украины 2024 год будет сложным и одновременно важным, когда будут приниматься важные решения, в первую очередь касающиеся ситуации на фронте.

– По словам секретаря СНБО, Украина находится в первой тройке стран по производству БПЛА. Западные страны обращаются к Киеву с предложениями сотрудничать в этой сфере, рассказал он.

– Данилов также рассказал, что Украина не может насильно вернуть мужчин из-за границы. Этот процесс значительно тяжелее, чем кажется, хотя возвращение этих граждан было бы уместным.

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