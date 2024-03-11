Оккупант пытался защититься от FPV-дрона корытом для свиней, но план провалился. Видео

Операторы FPV-дронов прицельно атаковали беспилотником врага. Оккупант пытался защититься от дрона корытом для свиней, но его план провалился.

Как следствие – захватчик был "отправлен на концерт Кобзона". Соответствующее видео опубликовал спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в своем Telegram-канале "Взгляд Назара".

"Попытка оккупанта защититься от FPV-дрона корытом для свиней", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как российский оккупант, пытаясь избежать обнаружения с помощью FPV-дронов, решил воспользоваться неожиданным прикрытием – корытом для свиней. Однако эта "хитрость" оказалась неудачным планом. В результате враг был ликвидирован, и его "находчивость" ему не помогла.

Напомним, воины Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины уничтожили батарею артиллерии оккупантов под Авдеевкой. Мощный удар был нанесен стаей ударных FPV-дронов.

В ОСУВ "Таврия" заявили, что ВСУ остановили дальнейшее продвижение противника на Авдеевском направлении. Речь идет о районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненьке, Первомайском и Невельском.

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