Продвижение врага под Авдеевкой остановлено: что заявили в ВСУ

Украинские защитники остановили дальнейшее продвижение российских оккупационных войск на Авдеевском направлении. В частности, речь идет о районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненьке, Первомайском и Невельском.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. По его словам, с начала текущих суток и до 18 часов на Авдеевском направлении зафиксирована 21 атака врага в указанных районах.

"С начала сегодняшних суток и до 18 часов на Авдеевском направлении была отбита 21 атака врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское", – сказал Лиховой.

Он подчеркнул, что даже на напряженном направлении удается стабилизировать ситуацию и остановить продвижение врага. Хотя села Бердичи и Тоненько частично находятся под контролем противника, Силы обороны успешно отражают атаки, а также наносят значительные потери захватчикам.

"При этом мы говорим, что на этом самом горячем направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать и продвижение врага прекращено. Села Бердичи, Тоненький противник частично контролирует, но Силы обороны выполняют свою работу, наносят врагу значительные потери, поэтому продвижение врага остановлено еще на этом рубеже", – отметил Лиховой.

Российские оккупационные военные продолжают оказывать давление на украинских защитников по всей линии фронта. Самая тяжелая ситуация на фронте наблюдается на Авдеевском направлении, а бои у города не стихают. В то же время, украинские защитники поразили средства ПВО и артиллерию врага.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на Авдеевском направлении постепенно снижается количество вражеских авиаударов. В то же время, захватчики применяют против украинских воинов запрещенные боеприпасы с химическим веществом.

Со своей стороны заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин указал на тревожные изменения на фронте. По его словам, враг работает и адаптируется к условиям на определенных участках.

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