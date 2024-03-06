Работала стая ударных дронов: в Третьей штурмовой бригаде показали уничтожение артбатареи врага под Авдеевкой. Видео
Воины Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины уничтожили батарею артиллерии оккупантов под Авдеевкой. Мощный удар был нанесен стаей ударных FPV-дронов.
"Взрывное" видео было опубликовано в Telegram-канале 3 ОШБр в среду, 6 марта. Военные рассказали, что рота "Крылья" во время ночного "облета" обнаружила батарею активной ствольной артиллерии.
В окрестностях города было зафиксировано размещение четырех вражеских гаубиц Д-30 и двух Д-20.
Утром ствольная артиллерийская батарея окупантов была пикетирована и успешно уничтожена стаей ударных FPV-дронов, операцию провели бойцы FPV-экипажа OVER HEAD.