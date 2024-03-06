ВСУ дали отпор врагу на Авдеевском направлении и удерживают плацдарм на левобережье Херсона: в Генштабе рассказали о боях

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 23 атаки противника. Российские оккупационные войска также не прекращают попыток наступления на Херсонском направлении, но силы обороны продолжают удерживать свои позиции.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 6 марта. Всего за прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений.

Оккупационные войска России совершили 4 ракетных и 106 авиационных ударов, а также произвели 154 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, в результате российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Также были разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину, используя беспилотники типа "Shahed". По предварительной информации, силами обороны уничтожено 38 из 42 дронов. Информация о пострадавших и повреждении объектов инфраструктуры уточняется.

Населенные пункты Кисловка и Митрофановка Харьковской области, Новоегоровка Луганской области, а также Терны, Часов Яр, Богдановка, Курдюмовка, Дружба, Семеновка, Угледар Донецкой области, Малиновка и Малая Токмачка Запорожской области были подвергнуты авиационным ударам за прошедшие сутки.

Более 140 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях оказались под артиллерийским обстрелом.

В то же время, наши бойцы продолжают активно действовать, нанося вражеским оккупационным силам урон в живой силе и технике и истощая их вдоль всего фронта.

Подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны был атакован вражеский корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск были нанесены удары по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, а также вооружению и военной технике, 1 составу боеприпасов, 1 зенитному ракетному комплексу "Бук-М1" и 1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".

Оперативная обстановка на направлениях

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных районах и проводит диверсионные операции, направленные на препятствование перегруппировке наших войск в стратегически важных направлениях. Кроме того, он увеличивает плотность мино-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении противник не предпринимает активных наступательных действий.

На Лиманском направлении наши войска отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", наши защитники совершили успешные оборонительные действия, отразив 23 атаки врага в окрестностях таких населенных пунктов, как Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка в Донецкой области.

В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать противника в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки в Донецкой области. Несмотря на то, что враг предпринял 39 попыток прорвать оборону, наши войска отстояли свои позиции.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 5 атак в районах Гуляйполя, Малиновки и Роботиного в Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают удерживать свои позиции. Даже при значительных потерях враг не прекращает попыток выбить наши подразделения с их оборонительных позиций, и за последние сутки произошли три неудачных штурма противника.

Напомним, что в ночь на среду, 6 марта, российские оккупационные войска атаковали дронами-камикадзе типа Shahed город Сумы. В областном центре есть три прилета – все они в разных частях города.

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