'Оккупант теряет пехоту и технику': Зеленский отметил защитников Харьковщины, которые уже неделю сдерживают врага. Видео

Украинские защитники за последние дни "придали больше уверенности Харьковскому направлению ". Так считает президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Силы обороны, которые "на этой неделе доказали, что российское государство будет платить за все".

"Оккупант теряет свою пехоту и технику - ощутимо теряет. Не забываем также и о других направлениях боев, кроме харьковских: Краматорское, Покровское, Кураховское, южные направления. В частности, особенно и отдельно говорю спасибо ребятам, которые отразили российский штурм Часового Яра. Наши войны уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта", – сказал глава государства в ежедневном обращении к стране.

"В боях ради Украины, в работе ради страны мы добились такого уровня, когда российское зло даже на своей территории от наших справедливых ответов не скроется" – подчеркнул Зеленский.

Сегодня президент вместе со страной чествовал память жертв депортации крымскотатарского народа. По этому поводу украинский лидер вспомнил российскую оккупацию Крыма и снова отметил – нынешняя агрессия Кремля является прямым следствием реакции мирового сообщества на действия РФ в 2014 году.

"Российская оккупация Крыма в 2014 году стала действительно проверкой. Надлежащей реакции тогда не последовало, и Путин решил, что он якобы может перерасти Крым, якобы может делать больше зла - безнаказанно", - отметил президент.

Отдельно Зеленский рассказал, что за неделю он и украинские дипломаты добавили новых участников будущего Саммита мира.

"Только на уровне глав государств и правительств состоялись мои разговоры с Грузией, Канадой, республикой Корея, Люксембургом, Лихтенштейном, Малави, Португалией, Словенией, Францией, Швецией, Либерией, а также говорил с госсекретарем США. И следующая неделя тоже будет активной с точки зрения зрения дипломатии", – пообещал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала суток на Харьковском направлении произошло десять боевых столкновений. Украинские военные наносят противнику значительные потери и на некоторых участках штурмуют его позиции. В целом в течение текущих суток произошло 66 боевых столкновений по всем направлениям.

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