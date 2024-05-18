В районе Волчанска продолжается бой: в Генштабе отчитались об обстановке на Харьковщине

В районе Волчанска идет бой, всего с начала суток на Харьковском направлении произошло десять боевых столкновений. Украинские военные наносят противнику значительные потери и на некоторых участках штурмуют его позиции.

В течение текущих суток произошло уже 66 боевых столкновений. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00 субботы, 18 мая.

Отмечается, что ситуация на фронте остается напряженной.

"Противник, используя преимущество в количестве личного состава, продолжает атаковать наши позиции. Украинские защитники наносят врагу значительные потери и на некоторых участках проводят штурмовые действия", – говорится в сводке.

Ситуация на Харьковском направлении

На Харьковском направлении враг при поддержке авиации атаковал в районах Липцев и северо-западнее Зеленого, продолжается бой в районе Волчанска, сообщили в Генштабе.

Общее число боевых столкновений достигло десяти, при этом враг пытался улучшить тактическое положение восемь раз, украинские подразделения – дважды. Вблизи Зеленого вражеские самолеты сбросили еще три управляемых авиабомбы.

Ситуация на Купянском направлении

На Купянском направлении противник совершил уже семь попыток штурмовых действий, в том числе в районе населенного пункта Синьковка. Еще на одном участке контратаку проводят украинские воины. Ситуация динамична и остается под контролем Сил обороны, заявили в Генштабе.

Ситуация на Донбассе

На Лиманском направлении число боевых столкновений выросло до пяти. Для поддержки атаки в направлении Торского захватчики нанесли по нему удар с воздуха с применением трех КАБов.

На Сиверском направлении в Донецкой области вражеский авиаудар с применением КАБ нанесен по Белогоровке.

Одним из самых горячих направлений фронта остается Краматорский, где количество атак агрессора достигло десяти, информировали в Генштабе. Новыми направлениями штурмовых действий противника днем здесь стали Ивановское и Курдюмовка. По Дылеевке авиация РФ нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении напряжение боевых действий 18 мая самое высокое: ВСУ отражали 18 вражеских штурмов. Горячее всего возле Новоалександровки. Направлением российских атак стало также Невельское.

На Кураховском направлении враг девять раз пытался прорвать рубежи нашей обороны, в частности в районе Георгиевки. Под управляемые авиабомбы российских террористов попала Елизаветовка.

Дважды противник пытался атаковать в районе Старомайорского на Времовском направлении, понес потери и отступил.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, заявили в Генштабе ВСУ.