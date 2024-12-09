'Оккупант вышел в поле и попал под горячие винты': в ГУР показали эффектную работу на Запорожском направлении. Видео

Украинская разведка продолжает успешно уничтожать технику и личный состав российских оккупантов. На этот раз потери враг понес на Запорожском направлении.

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Соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Кадры демонстрируют эффективность работы спецподразделения "Кабул 9".

На них видно, как оккупант, находясь на открытой местности, становится мишенью для дрона-камикадзе. Прогулка по казацким степям для захватчика закончилась бесславно.

"Оккупант вышел в поле и попал под горячие винты дрона-камикадзе спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" – слоняться по казацким степям смертельно опасно", – отметили в ГУР.

Спецподразделение "Кабул 9" активно использует FPV-дроны для поражения вражеской техники.

За последнюю неделю воины разведки уничтожили несколько вражеских грузовиков, внедорожников, а также квадроцикл с прицепом, на котором находились оккупанты. Эти операции стали очередным подтверждением того, как опасно для россиян находиться на украинской земле.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Тор М-2". Стоимость вражеского ЗРК составляет 27 млн долларов.

А накануне в ГУР показали, как спецназовцы подразделения "Артан" уничтожают вражескую живую силу и военную технику на Запорожском направлении. Разведчики выявляют слабые места противника и наносят болезненные удары.

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