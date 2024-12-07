Силы беспилотных систем уничтожили российский зенитный ракетный комплекс 'Тор М-2'. Видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в Запорожском направлении уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Тор М-2". Стоимость вражеского ЗРК составляет 27 млн долларов.

Видео дня

Видео операции по поражению системы оккупантов 7 декабря опубликовала пресс-служба Сил беспилотных систем. По словам военных, подразделения группировки провели совместную операцию по выявлению и уничтожению ЗРК.

В частности, экипаж 14-го отдельного полка БПАК обнаружил и остановил цель, а операторы 412-го отдельного батальона беспилотных систем NEMESIS произвели поражение с последующим уничтожением.

В Силах беспилотных систем отметили, что "ППОцид" страны-агрессора РФ является результатом слаженной работы операторов ССС.

Они наносят оккупантам миллионный ущерб и открывают воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ГУР показали, как спецназовцы подразделения "Артан" уничтожают вражескую живую силу и военную технику на Запорожском направлении. Разведчики обнаруживают слабые места противника и наносят болезненные удары.

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