'Системно выжигают оккупантов': в ГУР показали эффектную работу своих воинов на Запорожском направлении. Видео

Воины спецподразделения "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины показали, как выжигают российских оккупантов на Запорожском направлении. Разведчики находят слабые места врага и уничтожают его живую силу и технику.

Видео дня

Видео их боевой работы 6 декабря опубликовала пресс-служба подразделения "Артан". По словам разведчиков, от рассвета до рассвета штурмовики, артиллеристы, операторы ударных БПЛА "системно выжигают оккупантов с нашей земли".

"Найти слабые места врага, определить расположение техники и живой силы и уничтожить – так работают воины спецподразделения "Артан" на Запорожском направлении!" – говорится в сообщении.

Командир спецподразделения "Титан" рассказал, его спецназначениям удается добиваться успехов в уничтожении оккупантов.

"Четкое планирование, слаженное взаимодействие с другими подразделениями, острый ум и холодный расчет в действиях каждого бойца обеспечивают результат. Есть задачи, которые методически выполняем", – говорит он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР показали, как спецподразделение "Кабул 9" на Запорожском направлении сжег российский "Ураган". РСЗО обнаружили и подорвали с помощью FPV-дронов.

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