Оккупантам не удалось оточить Бахмут, но они могут преуспеть к северо-востоку от Купянска: анализ боевых действий от ISW

Российские войска, вероятно, добились тактических успехов к северо-востоку от Купянска в период с 4 по 6 февраля. В последующие дни пропагандисты также заявили, якобы оккупанты продвинулись и к западу от прежних позиций на линии Святово – Кременная.

На это указали аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они отметили, мол, украинский Генштаб не сообщал, чтобы ВСУ отбивали атаки врага в этих районах в период с 5 по 6 февраля.

Несколько российских источников утверждали, что войска РФ захватили Синьковку (10 км к северо-востоку от Купянска) 6 февраля, хотя один заявил, что этот захват не подтвержден.

Другой известный российский блогер сообщил, что 4 февраля российские войска "прорвали украинскую оборону" в Дворичном (примерно в 9 км к северу от Синковки) и заняли позиции на западной окраине населенного пункта.

"На геолоцированных кадрах боевых действий, опубликованных 5 февраля, видно, как украинская артиллерия наносит удары по российским войскам в западном Дворичном, что подтверждает сообщение россиянина. Генштаб Украины не сообщал, что украинские силы отбивали российские атаки в этих районах в период с 5 по 6 февраля", – обратили внимание в ISW.

Также пропагандисты утверждали, что 5-6 февраля ВС РФ продвинулись к западу от прежних позиций на линии Сватово – Кременная. Один из блогеров заявил, мол, неустановленные российские воздушно-десантные подразделения (вероятно, 76-я воздушно-десантная дивизия) продвинулись через леса Серебрянки к югу от Дибровы, а подразделения 144-й мотострелковой дивизии проводят разминирование в неустановленном районе возле Ямполивки по состоянию на 5 февраля.

По его же словам, части 3-й мотострелковой дивизии "вытеснили украинские силы" с неустановленной высоты вдоль линии Макеевка – Площанка – Невское. Его коллега-пропагандист заявил, что в тот же день российские войска "атаковали в направлении Невского".

По данным Генштаба ВСУ, украинские силы отбили атаки оккупантов в районе Кременной и Шипиловки 5 февраля. Однако, обратил внимание в Институте изучения войны, там не упомянули об отражении вражеских атак западнее в районе Ямполевки или Невского 5 или 6 февраля.

Тем временем другие наблюдения ISW свидетельствуют о том, что:

– Силы обороны Украины сохраняют позиции в Белогоровке Луганской области по состоянию на 6 февраля, несмотря на заявления РФ о том, что оккупанты "захватили" поселок еще 3 февраля;

– российские войска продолжали наземные атаки северо-восточнее и южнее Бахмута, но по состоянию на 6 февраля так и не окружили населенный пункт;

– войска РФ провели ограниченные наземные атаки в районе Авдеевка – Донецк;

– ВСУ продолжали ограниченные попытки форсировать р. Днепр;

– российские обычные и нерегулярные силы испытывают все большие трудности с набором "мобиков" в исправительных колониях из-за высоких потерь среди ранее завербованных заключенных;

– оккупанты продолжают бороться с межэтнической напряженностью и терками между нерегулярными формированиями в рядах ВС РФ;

– российские официальные лица и оккупационные власти могут усилить оперативную безопасность, чтобы скрыть развертывание новых российских войск на Донбассе.

