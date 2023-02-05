''Оккупантам нет места под Бахмутом!'' ВСУ показали мощный удар по врагу. Видео

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают держать оборону крепости Бахмут в Донецкой области. В жестоком бою с оккупантами они сражаются буквально за каждый метр города, но не уступают захватчикам.

Видео дня

Защитники нашей страны ликвидируют врага всеми силами и средствами. Они доказали это, показав мощный удар военным преступникам РФ. Кадры уничтожения войск РФ опубликованы на Facebook-странице 43-й отдельной артиллерийская бригады имени гетмана Тараса Трясила (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам защитников, это была "горячая" ночь для Бахмута. А для некоторых оккупантов она стала последней.

"Последняя для тех, кто встретился с нашим 110-килограммовым снарядом", – отметили воины.

Они добавили, что операцию по "денацификации" совершили вместе с представителями аэроразведки.

"Встреча помогли организовать аэроразведчики из подразделения "Птицы Мадяра", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как военные преступники РФ блуждают по разрушенным зданиям в частном секторе Бахмута. Внезапно на них падает снаряд и в небо поднимается огромный столб дыма от взрыва.

Выжить после такого удара нереально.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, с начала масштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 3220 вражеских танка, 6405 бронемашин и 5091 единиц автомобильной техники и цистерн с ГСМ.

Потери личного состава армии РФ достигли 131 тыс. 290 человек, около 700 из них были ликвидированы за минувшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно ликвидацию войск страны-агрессора осуществили бойцы Государственной пограничной службы Украины. Они устроили захватчикам смертельный "фейерверк".

Также OBOZREVATEL писал, что на Донетчине украинские пограничники приземлили беспилотник вражеской артиллерии. С его помощью оккупанты корректировали огонь по нашим позициям.