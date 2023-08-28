'Оккупантам жарко': возле Мелитополя и Акимовки прогремели взрывы

В Запорожской области оккупантам снова жарко. Там 28 августа прогремел "хлопок" неподалеку от Мелитополя и Акимовки.

Видео дня

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что о взрывах в этих районах сообщают местные жители.

"Оккупантам в Запорожье жарко… Жители Мелитопольского района сообщают о взрывах недалеко от Мелитополя и Акимовки", – написал Федоров.

Выясняются все детали этих инцидентов. Мэр Федоров также сообщил, что вчера "горячие приветы" российским военным было слышно в Токмаке.

Накануне, 27 августа, в оккупированном россиянами Бердянске произошел пожар на одном из предприятий. Загорелось на территории захваченного оккупантами завода, куда они свозили военную технику.

Ранее на временно оккупированной территории Запорожской области в результате "хлопка" пострадал командный пункт и месторасположение техники российских войск в Токмаке. Момент обстрела попал на видео.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!