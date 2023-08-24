В сеть слили видео мощного обстрела КП оккупантов в Токмаке: там поднялся густой черный дым

На временно оккупированной территории Запорожской области в результате "бавовны" пострадал командный пункт и место размещения техники российских войск в Токмаке. Момент обстрела попал на видео.

Видео дня

Роликом 24 августа поделился Telegram-канал "Досье Шпиона". Подчеркнем: точная дата сьемки неизвестна (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Анонимный автор канала получил запись от своего источника. Сообщается, что обстрелян был КП одного из подразделений 58-й общевойсковой армии страны-агрессора.

По данным источника, события произошли в Токмаке Пологовского района. На видео видно, что после первого прилета в небо поднялся густой черный дым. Автор ролика (вероятно, российский оккупант) кому-то кричит, что "вон, где БТР попали". В небе видно столб дыма.

В этот момент небо пронзает свист еще одной ракеты. Оккупант прыгнул на траву, но запись не выключил.

Как писал OBOZREVATEL:

– Воины Сил обороны Украины 23 августа ликвидировали на фронте 340 военных и наемников российской оккупационной армии. Также врага лишили еще 93 единиц различной техники и вооружения.

– Более детальную статистику Генерального штаба ВСУ можно найти в материале по ссылке.

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