Воины ВСУ ликвидировали еще 340 оккупантов и уничтожили 23 вражеских ББМ – Генштаб

Бойцы Сил обороны Украины 23 августа ликвидировали на фронте 340 военных и наемников российской оккупационной армии. Также врага лишили еще 93 единицы различной техники и вооружения.

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В частности, на фронте защитники отминусовали ряд российских артсистем, бронемашин, а в небе – два десятка воздушных целей. Обновленные данные о потерях ВС РФ на 547-й день полномасштабной войны обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

На сегодня известно, что с начала вторжения сил страны-агрессора 18 месяцев назад украинские воины обезвредили уже около 259 160 солдат, офицеров и даже генералов путинского войска.

Кроме живой силы, накануне наши защитники уничтожили 23 боевые бронированные машины (всего 8511), 15 артиллерийских систем (5333), три средства ПВО (494), два танка (4375), один РСЗО (723) врага.

В небе было сбито 20 БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 4344). На земле воины сожгли 28 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7773) и одну – спецтехники (801).

С 24 февраля 2022-го по 24 августа 2023-го Силы обороны также сбили 1406 крылатых ракет, 316 вертолетов и 315 самолетов, потопили 18 кораблей/катеров российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Таврическом направлении фронта на юге Украины воины ВСУ уничтожили девять складов БК и 22 единицы техники войск РФ. Также защитники отминусовали 204 оккупанта.

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