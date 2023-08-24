Минус 9 складов БК и много техники: озвучены свежие потери РФ на Таврическом направлении

Силы обороны Украины продолжают работать на Таврическом направлении фронта на юге нашего государства. За сутки у российских оккупантов в результате действий украинских воинов стало на 9 складов боеприпасов и 22 единицы техники меньше.

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О результатах боевой работы вечером 23 августа августа сообщил в Telegram бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, в этот день российская армия 14 раз атаковала позиции Сил обороны.

Также враг совершил 690 обстрелов, нанес один ракетный и 21 авиаудар.

В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1439 огневых задач.

За последние сутки потери врага составили 204 человека – было ликвидировано 67 оккупантов, ранения получили 137 человек.

Уничтожены 22 единицы военной техники противника:

– один танк;

– 4 ББМ;

– 3 артиллерийские системы и минометы;

– одну РСЗО;

– 2 ПТРК;

– 2 БпЛА;

– 11 единиц автомобильной и 2 специальной техники.

Также были уничтожены 9 складов боеприпасов и 3 других важных объекта противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 22 августа Силы обороны Украины "денацифицировали" очередную партию российских оккупантов, а именно 480 путинских военных преступников. Так, за весь период полномасштабной войны в Украине численность российской "армии 200-х" достигла уже 258 820 захватчиков.