Оккупантов подвел ЗРПК 'Панцирь': появились детали поражения российской РЛС в Луганской области. Фото

Несколько дней назад украинские военные поразили РЛС и пункт боевого управления ЗРК С-300, развернутых на боевой позиции в Луганской области. Успешный удар по вражеской ПВО был совершен двумя ракетами из РСЗО HIMARS. "Засечь" их приближение оккупантам не удалось – их подвел ЗРПК "Панцирь".

Об этом сообщил автор Telegram-канала "Досье шпиона". Он рассказал интересные детали поражения российской РЛС и обнародовал соответствующее фото.

"Стоит отметить, что удар произошел непосредственно после прибытия ЗРК на позиции. Другими словами, разведывательный дрон ВСУ ожидал прибытия комплекса на заранее известные позиции", – говорится в сообщении.

По данным автора канала, российская РЛС ЗРК С-300 получила не существенные повреждения.

Как видно из фото, удар пришелся по кабине РЛС. В результате этого был "отминусован" один оккупант. Автор канала назвал его фамилию и род занятий.

"Стоит отметить гибель связиста подразделения радиотехнических войск старшего сержанта Бушуева Андрея Николаевича (поз. "Кошма"), в результате полученных осколочных ранений", – говорится в сообщении.

Но наиболее интересным моментом в этой истории является то, что вместе с С-300 на российских позициях находился также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", отвечавший за прикрытие вражеского ЗРК. Однако он не смог "засечь" приближение украинских ракет.

Таким образом, российский ЗРК С-300 спас везение, а не "Панцирь", отметил автор канала.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники из HIMARS поразили вражескую РЛС и командный пункт ЗРК. ПВО оккупантов защитники обнаружили с помощью разведывательного дрона.

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