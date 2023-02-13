Оккупанты 20 раз за день обстреляли Херсонскую громаду и тяжело ранили местного жителя. Фото

Оккупационная армия России продолжает обстреливать освобожденные от оккупации населенные пункты в Херсонской области. В воскресенье, 12 февраля, войска РФ атаковали Херсонскую громаду 20 раз.

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Ранения получил один местный житель, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Херсонского городского совета.

По данным учреждения, мужчину госпитализировали в больницу.

В частности, российские оккупанты обстреляли центр Херсона, микрорайон Остров, а также поселок Антоновку. Повреждения получили киноконцертный зал "Юбилейный", Херсонский морской порт, площадь Свободы и частные дома.

В городском совете напомнили, что с 20 ноября территория Херсонской громады была обстреляна 1991 раз. 80 человек погибли, а 222 человека – пострадали.

Отметим, что утром 12 февраля в пресс-службе пресс-служба Херсонской областной военной администрации сообщили, что под обстрел попало здание ОВА. В ведомстве написали, что под огнем вражеской артиллерии на этот раз оказался центр Херсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ днем 8 февраля в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона и пригорода. В результате прилетов по частным домам в городе и пригородных населенных пунктах погибли двое и получили ранения четверо мирных жителей.