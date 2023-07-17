Оккупанты 9 лет назад сбили МН-17 на Донбассе, погибли 298 человек: как все произошло и привлекут ли виновных к ответственности

9 лет назад на Донбассе оккупанты сбили пассажирский самолет "Боинг" MH-17, в результате чего погибли 298 человек. Так, в день годовщины страшной трагедии в МИД отметили, что приветствуют признание виновными трех соучастников ракетного удара на пассажирский самолет в 2014 году. В частности, Окружной суд Гааги назначил виновникам приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. В МИД было отмечено, что катастрофа рейса MH-17 стала одним из ужаснейших проявлений вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и показала, что действия государства-агрессора имеют глобальные последствия для международного сообщества.

"Мы призываем все привлеченные государства и стороны в полной мере сотрудничать в соответствии с Резолюцией СБ ООН 2166 (2014) для привлечения России и всех причастных к ответственности за этот позорный и жестокий случай нарушения норм международного права... Украина и в дальнейшем будет прилагать все возможные усилия, чтобы установить справедливость для жертв трагедии, добиться ответственности и гарантий неповторения такого трагического инцидента", – говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, распространенном в понедельник в связи с крушением рейса MH-17.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH-17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в воздухе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В результате этой трагедии погибли все 298 находившихся на борту человек. Более двух третей пассажиров были гражданами Нидерландов. Международная следственная группа, в составе которой представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, проводит расследование причин этой катастрофы.

"Мы помним все. Катастрофа МН-17 ― военное преступление России. 17 июля 2014 года ракетой "земля-воздух" из российского ЗРК "Бук" на оккупированной территории Донецкой области россияне сбили пассажирский самолет, выполнявший рейс МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Чтим память убитых в тот день Россией 298 человек. В Окружном суде Гааги был оглашен приговор исполнителям преступления. Россия будет отвечать за все зло, за все убийства", – написал по случаю годовщины трагического события руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В то же время в Главном управлении отметили, что граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии должны были быть живы, равно как и украинцы, ставшие жертвами российской агрессии в течение последних 9 лет.

"...Москва до сих пор продолжает свою смертоносную политику: массовые убийства гражданских, похищение и депортация украинских детей, экоцид в результате подрыва Каховской ГЭС, безответственный ядерный шантаж.

Безумное поведение, пренебрежение всеми нормами международного права и общечеловеческих ценностей доказывают, что нынешняя Россия – проблема для всего мира. Следовательно, доведение агрессора до паралича и справедливого наказания должно стать делом чести для всех свободных наций.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины, чьи сотрудники приложили усилия для сбора доказательств причастности России к сбиванию "Боинга", напоминает: ответственности за это военное преступление, как и за тысячи других ужасных действий, Московии не избежать", – отметили в ГУР.

Хроника событий трагедии МН-17

Активные боевые действия в Донбассе начались в апреле 2014 года. До катастрофы с пассажирским "Боингом" боевики сбили три украинских самолета, в частности, 16 июля был сбит боевиками самолет Су-25.

Так, в ночь с 16 на 17 июля Россия ввела запрет на полеты гражданской авиации на высоте до 16 000 м в прилегающих к Украине областях.

Рейс MH-17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) вылетел 17 июля 2014 года в 13:30 по киевскому времени и имел назначение в международный аэропорт "Куала-Лумпур". На самолете не было никаких неисправностей, и полет протекал нормально. Однако около 16:00 связь с самолетом была потеряна.

Вскоре после этого начали распространяться сообщения, видео и фотографии в социальных сетях, которые показывали обломки самолета, потерпевшего крушение неподалеку от Тореза. Около 17:50 Игорь Стрелков, один из лидеров боевиков на Донбассе, выложил сообщение в социальных сетях о том, что сепаратисты сбили в районе Тореза самолет АН-26. Однако, когда стало очевидным, что был сбит пассажирский самолет, а не военный, Стрелков удалил свой пост.

В тот же день Служба безопасности перехватила телефонные разговоры боевиков, в которых, вероятно, речь шла о сбивании пассажирского лайнера. Это дало основания полагать, что самолет был сбит зенитно-ракетной установкой "Бук".

После создания совместной следственной группы 7 августа 2014 года, в которую входили представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, началось уголовное расследование по этому делу.

Напомним, что Путин присвоил почетное звание бригаде, чей "Бук" сбил малайзийский Boeing. За участие в разрушении мирных городов и убийстве граждан диктатор присвоил своим солдафонам звание героев.