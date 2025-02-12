Оккупанты агитируют девятиклассников в Луганской области заключать контракты с армией РФ после школы

На территории временно оккупированной Луганской области россияне продолжают милитаризировать детей и готовить их к войне. В Северодонецке для девятиклассников проводят профориентационные мероприятия, где главным работодателем выступает российский военкомат.

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Представители армии страны-агрессора агитируют подростков сразу после школы заключать контракт с войском, минуя срочную службу, и отправляться на фронт. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Для учеников девятых классов в Северодонецке оккупанты организовали профориентационные мероприятия. В качестве работодателей – представители российского военкомата, агитирующих выбрать нужную стране-агрессору специальность – заключить контракт с армией РФ. По новому российскому законодательству молодежи разрешается миновать срочную службу и сразу направиться в зону боевых действий", – рассказал он.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года в школах Луганщины оккупанты собираются ввести преподавание обществоведения и "духовно-нравственной культуры России" по специальным учебникам. Они будут ориентированы на так называемые "традиционные ценности" захватчиков, что еще больше усугубит идеологическое влияние на школьников. Ожидается, что новый предмет будут изучать учащиеся 5-7 классов.

Напомним, что на временно оккупированной части Донецкой области российские захватчики продолжают использовать несовершеннолетних в своих преступных целях. Враг привлекает детей к так называемым пионерским организациям, а затем держит там угрозы.

Российские захватчики продолжают осуществлять на временно оккупированных территориях пропагандистскую деятельность по попытке уничтожить украинскую национальную идентичность. В Мариуполе в этих целях россияне начали создавать так называемые кадетские классы.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области враг заставляет детей писать письма военным РФ. Такие случаи были отмечены в Новой Каховке, Каланчаке и Скадовске.

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