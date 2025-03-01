Оккупанты активизировались на Харьковщине на фоне переговоров о завершении войны, – заместитель командира БПАК 'Ахиллес' Маляревич

Российские военные увеличили свою активность на Харьковщине в результате переговоров о завершении войны. Противник наступает вблизи реки Оскол, а также на севере и юге.

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Об этом сообщил заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире "Эспресо". Он отметил, что оккупанты привлекли все имеющиеся резервы с целью захватить больше территорий.

"В последнее время во время переговоров в мире враг бросил все свои резервы в бой, чтобы захватить как можно больше территории. Возможно, они пытаются создать выгодные позиции для переговоров, заявляя, что "мы это захватили, теперь давайте договариваться", –сказал Маляревич.

Он добавил, что, несмотря на все попытки россиян продвинуться вперед, Силы обороны продолжают удерживать линию обороны.

"Враг останавливается, не имея никаких территориальных успехов, в частности, вблизи Кругляковки", – подчеркнул военный.

По его словам, захватчики сейчас контролируют часть населённого пункта Двухречная. Но им не удалось построить понтонные переправы, "и это контролируется, что очень важно".

Маляревич заверил, что наши военные прилагают все усилия, чтобы помешать планам оккупантов.

"ВСУ делают все возможное, чтобы остановить врага. После перехода через Оскол противник не смог перебросить тяжелую технику на плацдармы, и их пехотные подразделения гибнут без поддержки логистики. Они захватили несколько квадратных километров территории, но без поддержки техники россияне будут уничтожены", – сказал он и добавил, что россияне активизировались не потому что спланировали операцию. Они надеются на заморозку войны и удержание территорий как своих.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, к утру 1 марта состоялось 91 боевое столкновение. Больше всего враг давит на Покровском, Курском и Торецком направлениях. В течение пятницы 28 февраля зафиксировано более 5600 вражеских обстрелов по позициям украинских военных и населенным пунктам.

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