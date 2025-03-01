Враг провел 91 атаку за сутки на фронте: в Генштабе назвали самые тяжелые направления

На передовой в Украине в последний день февраля произошло 91 боевое столкновение. Больше всего – на Покровском (26), Курском (18) и Торецком (16 боев) направлениях.

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Утром в субботу, 1 марта (1102 день полномасштабной войны) Генеральный штаб Вооруженных сил поделился сводкой о ситуации на фронте за минувшие сутки – 28 февраля. "Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – отметила пресс-служба.

В течение пятницы, 28 февраля, противник нанес по нашим позициям и населенным пунктам один ракетный (с применением одной ракеты) и 100 авиационных ударов (в частности, сбросив 152 КАБ). Зафиксировано более 5600 вражеских обстрелов (из них 121 из реактивных систем залпового огня), 2449 применений дронов-камикадзе.

Оккупанты ударили авиацией по районам населенных пунктов:

– Юнаковка, Басовка Сумской области;

– Калиновое, Черноглазовка, Оришанка, Довжык, Безруки Харьковской области;

– Краматорск, Белокузьминовка, Красноторка, Константиновка, Зверево, Леонтовичи, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово Донецкой области;

– Сичневое Днепропетровской области;

– Зализничное, Гуляйполе, Пятихатки Запорожской области;

– Антоновка, Понятовка Херсонской области.

Украинские авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники агрессора, три артиллерийские системы и склад боеприпасов.

На Харьковском направлении произошла одна вражеская атака в районе города Волчанск.

На Купянском направлении – две атаки вблизи Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал дважды неподалеку от Ивановки и Ямполевки.

Также дважды штурмовыми действиями враг пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.

На Краматорском направлении произошло еще два штурмовых действия захватчиков (в районе Орехово-Василовки).

На Торецком направлении украинские Герои отразили 16 атак у населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк, Леонидовка.

На Покровском направлении защитники остановили 26 штурмов российской армии в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Новоукраинка, Песчаное, Котлино, Надеевка, Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили восемь наступательных действий захватчиков. Усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Константинополь и Скудное.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации враг трижды пытался сместить наших защитников с занимаемых позиций на Гуляйпольском направлении, в районах Привольного и Ровнополья.

На Ореховском направлении, в районах Пятихаток и Каменского, захватчики совершили также три атаки.

На Приднепровском направлении оккупационные войска активных наступательных действий не проводили.

На Курском направлении (РФ) за минувшие сутки наши защитники отразили 18 атак противника. Здесь враг 527 раз открывал огонь из артиллерии, в том числе 18 – из РСЗО; совершил 25 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общей сложности за пятницу потери российских захватчиков составили 1050 человек плюс 11 танков, 15 боевых бронированных машин, 61 артиллерийская система, одна РСЗО, одно средство ПВО, 128 БПЛА и 107 единиц автомобильной техники.

Как ранее писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины во время боев на фронте 27 февраля ликвидировали и ранили около 1060 оккупантов и обезвредили 387 единиц военной техники и вооружения ВС РФ.

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