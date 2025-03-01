Силы обороны отминусовали 1050 оккупантов и более 60 артсистем армии РФ за сутки: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1050 захватчиков. Уничтожены также более 300 единиц военной техники и вооружений.

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В частности, россияне потеряли более шести десятков артиллерийских систем. Обновленные данные по потерям врага обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

К утру 1 марта общие боевые потери России в войне против Украины достигли 875 610 военнослужащих. Из них 1050 оккупантов были отминусованы накануне.

Активно проводилась также "демилитаризация" российской оккупационной армии: уничтожены 323 единицы военной техники и вооружений армии РФ.

Так, за минувшие сутки враг потерял 11 танков (в общей сложности их уничтожено уже 10 233 единиц), 15 боевых бронированных машин (21 249), 61 артиллерийскую систему (23 908), одну РСЗО (1 304), одно средство ПВО (1 088), а также 128 БПЛА оперативно-тактического уровня (27402) и 107 единиц автомобильной техники и автоцистерн (39 101).

Неизменным – пока – остается общее количество уничтоженных российских самолетов (370), вертолетов (331), крылатых ракет (3085), кораблей/катеров (28), подлодок (1) и специальной техники (3763).

Напомним, ранее стало известно, что Cили обороны нанесли сокрушительный удар по пограничной заставе ФСБ на Брянщине. В итоге была уничтожена важная военная инфраструктура, что существенно снизило возможности врага по управлению силами и средствами в регионе.

Также сообщалось, что ВСУ отразили штурм врага на Лиманском направлении.

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