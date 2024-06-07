Оккупанты активизировались на Купянском направлении, продолжаются бои: в Генштабе рассказали о ситуации

С начала сегодняшних суток на фронте произошло уже 34 боевых столкновения между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Покровском направлении.

Силы обороны сдерживают вражеские атаки. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Сейчас вдоль всей линии фронта продолжается 16 боеприкосновений.

Приграничные районы Черниговской и Сумской областей продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории РФ. С утра пострадали Павловка (обстрел из Нового Пута, Россия), Водологи (из Обуховки, Россия), Екатериновка (из Комсомольского, РФ) и Бачевск (из Троеборного, РФ).

Агрессор также наносит удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине. Из Белгорода (Россия) враг совершил два удара по Липцам, используя четыре КАБа. В районе населённого пункта Тихое продолжается бой.

На Купянском направлении российские оккупанты стали активнее. С утра здесь уже произошло шесть боеприкосновений в районах Синьковки, Песчаного и Дружелюбовки. Вблизи Грековки продолжаются два штурмовых действия врага. Потери позиций не допущены.

На Лиманском направлении наши защитники отразили три наступательных действия вблизи Тернов, Торского и Серебрянского Леса. В районах Новосадового и Ямполя враг продолжает атаки.

На Покровском направлении русские войска сохраняют высокую интенсивность штурмов. С утра оккупанты 11 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Яснобродовки. Три атаки отбиты, еще восемь продолжаются.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили три наступления российских оккупантов вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении российские оккупанты дважды пытались потеснить наши подразделения неподалеку от Роботиного. Один бой продолжается.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Наши воины готовы сломать наступательные планы противника.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин проговорился, что ВС РФ ежемесячно безвозвратно теряют 5000 солдат на фронте в Украине. По оценкам ISW, еще около 15 000 оккупантов ежемесячно становятся "грузом 300" во время боев против ВСУ.

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