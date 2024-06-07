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Оккупанты активизировались на Купянском направлении, продолжаются бои: в Генштабе рассказали о ситуации

Олег Тимченко
War
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Оккупанты активизировались на Купянском направлении, продолжаются бои: в Генштабе рассказали о ситуации

С начала сегодняшних суток на фронте произошло уже 34 боевых столкновения между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Покровском направлении.

Силы обороны сдерживают вражеские атаки. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Сейчас вдоль всей линии фронта продолжается 16 боеприкосновений.

Приграничные районы Черниговской и Сумской областей продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории РФ. С утра пострадали Павловка (обстрел из Нового Пута, Россия), Водологи (из Обуховки, Россия), Екатериновка (из Комсомольского, РФ) и Бачевск (из Троеборного, РФ).

Агрессор также наносит удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине. Из Белгорода (Россия) враг совершил два удара по Липцам, используя четыре КАБа. В районе населённого пункта Тихое продолжается бой.

На Купянском направлении российские оккупанты стали активнее. С утра здесь уже произошло шесть боеприкосновений в районах Синьковки, Песчаного и Дружелюбовки. Вблизи Грековки продолжаются два штурмовых действия врага. Потери позиций не допущены.

На Лиманском направлении наши защитники отразили три наступательных действия вблизи Тернов, Торского и Серебрянского Леса. В районах Новосадового и Ямполя враг продолжает атаки.

Оккупанты активизировались на Купянском направлении, продолжаются бои: в Генштабе рассказали о ситуации

На Покровском направлении русские войска сохраняют высокую интенсивность штурмов. С утра оккупанты 11 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Яснобродовки. Три атаки отбиты, еще восемь продолжаются.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили три наступления российских оккупантов вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении российские оккупанты дважды пытались потеснить наши подразделения неподалеку от Роботиного. Один бой продолжается.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Наши воины готовы сломать наступательные планы противника.

Оккупанты активизировались на Купянском направлении, продолжаются бои: в Генштабе рассказали о ситуации

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин проговорился, что ВС РФ ежемесячно безвозвратно теряют 5000 солдат на фронте в Украине. По оценкам ISW, еще около 15 000 оккупантов ежемесячно становятся "грузом 300" во время боев против ВСУ.

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