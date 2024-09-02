Оккупанты активно атакуют в районе Новогродовки: Генштаб ВСУ назвал самое горячее направление фронта

В воскресенье, 1 сентября, на поле боя в Украине произошло 166 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Самым горячим направлением на передовой остается Покровское – враг активно атакует в районе Новогродовки.

Видео дня

Интенсивные бои также продолжаются на Торецком, Лиманском, Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Харьковском направлении оккупанты совершили пять атак вблизи Волчанска и Липцев. Три атаки отбыты Силами обороны, еще два боестолкновения по состоянию на 22:00 продолжаются.

По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 70 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожены два танка, два ББМ, 35 БпЛА и шесть автомобилей; повреждены три ББМ и шесть автомобилей оккупанта.

На Купянском направлении враг атаковал позиции украинских военных 14 раз в районах Синьковки и Глушковки. Два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении россияне 17 раз пытались продвинуться вблизи Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского. Отражены 16 атак, еще один бой продолжается вблизи Макеевки.

На Северском направлении враг девять раз совершил атакующие действия в районах Верхнекаменского и Раздолевки. Шесть атак уже отбиты, еще три продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили пять штурмовых действий в районах Андреевки, Клещиевки, Майского и Маркового. Ситуация под контролем ВСУ.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 16 раз атаковали вблизи Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении произошло 62 боестолкновения в сутки, отбито 58 атак, продолжаются еще четыре. Захватчики продолжают давление на боевые порядки защитников Украины вблизи Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. Горячее всего – в районе Новогродовки, где произошло 27 боевых столкновений.

Предварительные потери агрессора составили 212 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены три боевых бронированных машин и автомобиль, повреждены пять артиллерийских систем и два автомобиля.

На Кураховском направлении произошло 23 боевых столкновения. Оккупанты пытались продвинуться в районах Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. 21 атака отбита, еще две – продолжаются.

В Времивском направлении враг 13 раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Константиновки и Макаровки. Украинские воины остановили десять вражеских атак, еще три – продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении две попытки врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.

Как сообщает OBOZ.UA, в разведке Британии 1 сентября заявили, что сухопутные войска России за последнюю неделю ускорили продвижение к Покровску. Однако темпы наступления могут замедляться, когда враг войдет в район жилой застройки города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!