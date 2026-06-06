Оккупанты атаковали 5 районов Днепропетровщины: шестеро раненых, среди них – 16-летний парень. Фото

Армия России в субботу, 6 мая, обстреляла пять районов Днепропетровской области. В результате атаки шесть человек получили ранения, в том числе несовершеннолетний подросток.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. По словам чиновника, ворого более 40 раз атаковал пять областных районов беспилотниками и артиллерией.

Что известно

По словам чиновника, на Никопольщине под вражеский удар попали райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады.

"Изуродованы многоквартирный и частные дома, машины. Четыре человека пострадали. 16-летний парень госпитализирован в состоянии средней тяжести. Мужчины 18 и 39 лет, а также 45-летняя женщина будут лечиться амбулаторно", – информирует Ганжа.

В Синельниковском районе россияне атаковали Шахтерскую и Раевскую громады, в результате чего повреждено предприятие и автомобили. В то же время в Слобожанской громаде Днепровского района, было повреждено кладбище, сельхозпредприятие, частный дом и автомобили.

Также россияне ударили по Песчанской громаде в Самаровском районе.

"Повреждены частные дома, инфраструктура. Ранения получили 73-летняя женщина и 86-летний мужчина. Будут лечиться дома", – заявляет чиновник.

Кроме того, в Криворожском районе области враг попал по Грушевской и Зеленодольской громадам.

Напомним, утром 6 июня российские войска атаковали Запорожье. В облцентре раздавались взрывы, враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры и промышленности. Из-за атаки 10-летний ребенок получил травмы руки, погибли двое человек. Ранения получили трое: мужчины в возрасте 49 и 67 лет и ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня РФ нанесла удар по предприятию в Чернигове. Пострадали по меньшей мере восемь человек, повреждены 23 автомобиля.

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