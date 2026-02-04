Оккупанты атаковали четыре района Днепропетровщины: есть повреждения, среди пострадавших – 15-летний юноша. Фото

Армия России в среду, 4 февраля, в очередной раз атаковала Днепропетровскую область. Под удар попали несколько региональных районов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. По его словам, среди пострадавших в результате вражеской атаки есть подросток.

Последствия обстрела Днепропетровщины

В Самаровском районе, как говорит чиновник, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, которая произошла сегодня утром. Спасателям удалось локализовать пожар.

Под удар также попала и Троицкая громада Павлоградского района, куда враг направил беспилотники. В результате атаки пострадали 15-летний юноша и 79-летняя женщина, сейчас оба находятся на амбулаторном лечении. Загорелся частный дом, еще девять изуродованы, включая хозяйственную постройку и авто.

В Каменском в результате попадания вражеского дрона есть повреждения на территории предприятия. В Васильковской громаде Синельниковского района разбиты гаражи, хозяйственные постройки, авто.

Гана также добавил, что россияне обстреливали Никопольский район. Взрывы раздавались в Никополе, Марганецкой, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской громадах. В результате обстрелов горел гараж, были повреждены два частных дома, хозяйственная постройка и автомобиль.

