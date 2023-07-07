Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами: обломки 'Шахеда' упали на авто, погибли два человека. Фото

Российские военные преступники ночью 7 июля атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе Shahed иранского производства. Защитникам удалось обезвредить шесть "Шахедов", но обломки одной из сбитых целей попали в авто на трассе, где погибли два человека.

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Один ударный беспилотник попал в частное предприятие. О последствиях очередного террористического акта РФ рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Ночью враг атаковал область "Шахедами". Шесть беспилотников сбили защитники с воздушного командования "Восток". Обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе", – отметил он.

К сожалению, в разбитом транспортном средстве погибли двое мужчин.

Также загорелась сухая трава – спасатели потушили этот пожар.

Еще один БПЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе. Там тоже вспыхнул пожар – пламя охватило более 100 кв. м и достигало четырехметровой высоты.

"Его ГСЧС-ники уже усмирили. Никто не пострадал", – добавил Лысак.

По его словам, также этой ночью враг продолжал обстреливать прифронтовые населенные пункты региона.

В частности, по Никополю российские оккупанты ударили из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.

Всего ночью 7 июля враг запустил по Украине 18 дронов-камикадзе, 12 из которых защитники неба сбили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз ПВО отработала по вражеским дронам на Днепропетровщине ночью 5 июля. Взрывы были слышны в пригороде областного центра.

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