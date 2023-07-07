Оккупанты ночью запустили по Украине 18 дронов-камикадзе: силы ПВО сбили 12 целей

Украинская противовоздушная оборона ночью пятницы, 7 июля, отбила массированную атаку России дронами-камикадзе Shahed. В небе над разными регионами было сбито 12 из 18-ти таких вражеских целей.

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Их войска страны-агрессора запускали с территории РФ, сообщили в Воздушных силах ВСУ. К сожалению, есть попадания, а также повреждения из-за падения обломков.

Отмечается, что российские оккупационные войска атаковали иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

В общем военные зафиксировали пуски 18 "Шахедов". В южных и восточных регионах работала противовоздушная оборона.

"В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных сил уничтожено 12 ударных БПЛА Shahed-136/131", – указали в ВС ВСУ.

Напомним, что этой ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе юг и центр Украины. Сообщалось о взрывах в Николаевской, Одесской и Киевской областях, а также в Кривом Роге, где активно работала ПВО.

Кроме этого, "Шахеды" войска РФ направили на Днепропетровщину. Силы ПВО сбили там шесть таких целей, в то же время обломки дрона упали на авто, где погибли двое мужчин. Также вражеский БПЛА попал в частное предприятие под Кривым Рогом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 6 июля силы ПВО сбили семь из десяти российских крылатых ракет "Калибр" – они сначала летели на Киев, а затем резко свернули. Часть вражеских целей атаковала Львовщину: удар был нанесен по дому, погибли и пострадали десятки человек.

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