В Днепре прогремели взрывы: ПВО работала по дронам оккупантов

Вечером в среду, 5 июля, в Днепре прогремело несколько взрывов. Их было слышно в пригороде областного центра.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. По данным мониторинговых каналов, силы ПВО отработали по вражеским дронам-камикадзе.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных БПЛА на Днепропетровщине и Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 5 июля российские оккупационные войска снова устроили воздушную атаку на Украину. Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили 3 БПЛА Shahed-136.

– Также 5 июля российские захватчики потеряли восемь своих беспилотников в Николаевской области. Все их уничтожили Силы обороны Украины.

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