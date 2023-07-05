Украинские защитники уничтожили 8 российских дронов на Николаевщине

В среду, 5 июля, российские захватчики потеряли восемь своих беспилотников в Николаевской области. Все их уничтожили Силы обороны Украины.

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Об этом сообщает Воздушное командование "Юг" в Facebook. В течение дня в регионе силами и средствами противовоздушной обороны были ликвидированы вражеские БПЛА разных типов.

Так, за сутки оккупанты на Николаевщине потеряли:

– 4 БПЛА "Ланцет";

– 2 БПЛА "Мерлин-ВР";

– 1 БПЛА Zala;

– 1 БПЛА "Орлан-10".

Отметим, что "Орланы" предназначены для ведения наблюдения, "Мерлин-ВР" – для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах, а "Ланцеты" – это ударные дроны.

БПЛА Zala также могут быть ударными (их враг уже применял для атак), а могут в зависимости от модификации выполнять и другие функции. Ранее воины ВСУ "приземлили" российский разведывательный беспилотник Zala 421-16E2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 5 июля российские оккупационные войска вновь устроили воздушную атаку на Украину. Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили 3 БПЛА Shahed-136.

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