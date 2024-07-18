Оккупанты атаковали Днепропетровщину, есть разрушения, произошли пожары: пострадали двое мужчин. Фото

В ночь на 18 июля российская террористическая армия атаковала Днепропетровскую область ракетами и ударными дронами-камикадзе. Вследствие обстрелов в нескольких громадах зафиксированы разрушения.

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Ранения получили двое мужчин 51 и 60 лет. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Силами противовоздушной обороны в небе над регионом было уничтожено две ракеты и 5 БПЛА типа Shahed. В Синельниковском районе в результате попадания ракеты произошел пожар, но обошлось без пострадавших.

Кроме того, оккупанты продолжали терроризировать Никопольский район дронами-камикадзе и артиллерией. Захватчики попали по Покровской и Марганецкой громадам, а также по районному центру.

В Никополе вследствие вражеских обстрелов пострадали двое мирных жителей. Им оказали необходимую медпомощь, мужчины находятся в состоянии средней тяжести.

Также в ОВА отметили, что в районном центре повреждены жилая двухэтажка и 13 частных домов, уничтожены 2 хозяйственные постройки и 6 – разбиты. Кроме того, повреждены солнечные панели, транспортные средства, а в помещении магазина произошел пожар.

Напомним, военные преступники Кремля атаковали с беспилотника ремонтную бригаду Херсонской области. Они просто сбросили взрывчатку на людей, которые чинили газовое оборудование в селе Антоновка Херсонского района. 54-летнего работника госпитализировали с ранением.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области 15 июля под российскими обстрелами оказались Волчанск и населенные пункты Купянского района. Погибла женщина, пять человек получили ранения.

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