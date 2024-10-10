Оккупанты атаковали Днепропетровщину, на территории агрофирмы произошел пожар: поврежден транспорт, есть пострадавший

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Днепропетровской области регулярными обстрелами. В течение ночи враг атаковал регион артиллерией и реактивными системами залпового огня.

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Вследствие обстрелов пострадал мирный житель. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

С вечера 9 октября под вражескими обстрелами находились Марганецкая и Покровская громады, а также Никополь. Оккупанты применяли для террора тяжелую артиллерию и РСЗО "Град".

Вследствие обстрелов были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, повреждены 3 частных дома, газопровод и линия электропередач. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Утром 10 октября россияне атаковали Синельниковский район. Целью путинских террористов стала территория агрофирмы. Вследствие обстрела произошел пожар – огонь уничтожил деревянный склад. Также повреждены грузовики, легковушка и хозяйственная техника. Ранения получил 45-летний мужчина. Его доставили в больницу.

Напомним, утром 10 октября российская террористическая армия атаковала Запорожье. Вследствие вражеского обстрела в городе разрушены частные дома. Среди мирных жителей есть пострадавшие, в том числе дети.

Ранее сообщалось, что 9 октября самолет Российской Федерации сбросил авиабомбу на Харьков. Предварительно, был прилет в Шевченковском районе, взрывная волна повредила жилые дома. Легкие ранения получила мирная жительница.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября россияне снова ударили по Одесской области баллистикой. Под атаку попала портовая инфраструктура. Вследствие теракта шесть человек погибли, также много раненых.

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